РИАМО – 5 июл. Официальный курс евро в ходе торгов впервые с 21 июня превысил 74 рубля, передает в четверг Газета.ru.

«Курс евро вырос на 38 копеек, до 74,05 рубля. Курс доллара поднялся на 1 копейку, до 63,25 рубля», - говорится в сообщении.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2295,85 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1143,79 пункта. Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,69%, до 77,7 доллара за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 0,85 копейки, до 73,70 рубля, курс доллара увеличился на 0,73 копейки, до 63,22 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 0,79 копейки, составив 67,94 рубля.