РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Тропинку с твердым покрытием и освещением, соединяющую поселок Новый подмосковного Красногорска и железнодорожную платформу «Красногорская», обустроят в ближайшее время, сообщил начальник территориального управления «Ильинское» Дмитрий Сергеев.

В четверг в Красногорске состоялось выездное совещание, посвященное обустройству дорожки, по которой жители поселка Новый смогут проходить к ж/д станции. Ранее граждане проходили по территории военного госпиталя, но с 27 июня по приказу Минобороны России им этот путь закрыли. В совещании участвовали советник главы муниципалитета Николай Хаткевич, директор «Единой службы заказчика» Андрей Журин, представители госпиталя, электросетевой компании, местные жители.

«Жители поселка были обеспокоены отсутствием прохода через территорию госпиталя имени Вишневского, поэтому администрация округа приняла решение об обустройстве пешеходной дорожки вдоль забора госпиталя. Тропинка будет с твердым покрытием, будут обустроены уличное освещение и система безопасности», – сказал Сергеев.

Он уточнил, что ширина тропинки будет от 1,5 до 2 метров. Если понадобится, будут выполнены карманы шириной до трех метров, чтобы могли, например, разъехаться две коляски.

«В данный момент администрация горокруга Красногорск проводит переговоры с Комитетом лесного хозяйства о передаче части земель лесфонда под организацию этой тропинки», – пояснил Сергеев.

Вынужденные ходить к платформе через лес жители поселка беспокоятся за безопасность своих семей. Заместитель главы администрации Красногорска Александр Бутенко заверил граждан, что работники частного охранного агентства будут контролировать данный вопрос.

«На патрулирование лесной дорожки заступают сотрудники частного охранного предприятия «Эскорт». Сегодня вечером (5 июля – ред.) дежурство начнут два человека, с завтрашнего (6 июля – ред.) дня патрулирование будут осуществлять четверо. Дежурить сотрудники будут до часа ночи, когда проходит последняя электричка», – сказал Бутенко.

Он отметил, что в вопросе безопасности будет налажено взаимодействие с охраной госпиталя, ведущей патрулирование территории по другую сторону забора.