РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Забота» в подмосковном Королеве состоялась детская интерактивная программа, во время которой воспитанникам центра рассказали о правилах дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Детская интерактивная игровая программа «Я внимательный», прошедшая в рамках партийного проекта «Безопасные дороги», состоялась в центре «Забота» 4 июля. В мероприятии приняли участие воспитанники центра разных возрастов. Ребята узнали от партийцев о том, для чего нужны правила дорожного движения, что означают цвета светофора и дорожные знаки, а также о том, как правильно переходить дорогу.

«Прививать детям культуру поведения на проезжей части невероятно актуально на сегодняшний день, так как одной из наиболее острых проблем современного общества является проблема детской безопасности дорожного движения», - сказал член политсовета королевского отделения партии Кирилл Кудряшов.

Партийный проект «Безопасные дороги» представляет собой воспитание стереотипов законопослушного поведения на дороге у подрастающего поколения, обеспечение детской безопасности, как пассивными методами, так и методами воспитания законопослушного пешехода и водителя, начиная с детского сада и школы.