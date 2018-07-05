РИАМО - 5 июл. Благодаря возможности бесплатно ездить в электричках и на общественном транспорте Москвы подмосковные пенсионеры и льготники смогут вести более активную жизнь, сообщил журналистам в четверг политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Это актуальная мера (введение льгот на проезд – ред.), особенно чувствительна на фоне такой тревожности населения. Поэтому и льгота на проезд в общественном транспорте и то, что касается электричек, оно касается категории людей, которые чувствительны к таким видам расходов, при котором цена вопроса очень значима. Это говорит о том, что не будет такой пропасти между Москвой и Подмосковьем, это путь к активной жизни и активным передвижениям», - сказал Виноградов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума в четверг приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.