РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Ремонт кровли в хирургическом корпусе Балашихинской центральной больницы планируют завершить в августе 2018 года, сообщил заместитель главного врача по медицинской части Александр Капериз.

«Сейчас в больнице проводится капитальный ремонт кровли хирургического корпуса, что входит в общую программу капремонта этого медучреждения. До этого кровля не ремонтировалась 15 лет. По плану, подрядная организация должна завершить работы в августе 2018 года», - сказал Капериз.

Он добавил, что ремонт кровли проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». На работы было выделено 9,6 миллионов рублей. После крови подрядная организация приступит к ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории.

В 2017 году в Балашихинской центральной больнице отремонтировали первый этаж хирургического корпуса, а также помещение под установку компьютерного томографа.