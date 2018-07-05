РИАМО - 5 июл. Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева и главный архитектор Московской области Михаил Хайкин в составе жюри отобрали восемь финалистов всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры региона.

«На нас возложена очень ответственная миссия: выбрать из 33 заявок лучшие команды, которые выйдут на второй этап конкурса дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Очень приятно, что этом (2018 году – ред.) году заявки представили компании, отличающиеся высоким статусом и большим опытом», – сказала Косарева.

По ее словам, среди претендентов – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а также победитель конкурса на лучший дизайн-проект библиотек Московской области, который проводился в 2016 году.

«Программа модернизации домов культуры – еще один шаг на пути к формированию комфортной городской среды в Московской области. Дома культуры должны стать многофункциональными центрами общения граждан, проведения досуга и культурного развития. Перед финалистами стоит не просто задача разработать дизайн-проекты пространств домов культуры, но и переосмыслить их функциональное назначение, адаптировав планировочную структуру в соответствии с современными запросами. Мы ждем от участников конкурса интересные новые проекты с прорывными концептуальными интерьерными решениями», – подчеркнул Хайкин.

В результате голосования жюри отобрало следующих финалистов: архитектурное бюро «A2OM»; архитектурное бюро «AI-architects»; архитектурное бюро «GAFA»; консорциум архитектурное бюро «Planet 9» + ABCdesign +ООО «Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»; архитектурное бюро «Мегабудка»; архитектурное бюро «ХВОЯ»; архитектурное бюро «iCubeLand»; консорциум NOWADAYSOffice+ ORCHESTRA+ PICTORICA.

Список финалистов сформировался из сильных компаний, а значит будет настоящая конкуренция за качественный проект. С сегодняшнего (5 июля – ред.) дня финалисты приступают к разработке конкурсных предложений. Двадцать седьмого августа состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором будут объявлены три победителя.

Дизайн-проекты будут реализованы в трех пилотных домах культуры Подмосковья: культурный центр «Октябрь» на 760 мест в Электростали; дом культуры «Правдинский» на 450 мест в Пушкинском районе; дом культуры «На площади Пушкина» на 350 мест в Орехово-Зуеве.

Дома культуры представляют разные категории, отличаются по площади и объему работ. В 2018 году на основе дизайн-проектов в них будет разработана проектно-сметная документация, а в 2019 – начат капитальный ремонт. Ремонт в домах культуры в Орехово-Зуево и в Пушкино начнется в 2019 году. Капитальный ремонт ДК «Октябрь» запланирован с 2020 по 2022 годы.

Несмотря на то, что проекты-победители будут реализованы пока только в трех пилотных ДК, в будущем планируется их применение в 920 домах культуры Московской области.