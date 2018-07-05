РИАМО - 5 июл. Право бесплатного проезда на общественном транспорте Москвы позволит пожилым жителям Подмосковья выйти на столичный уровень комфорта и улучшит их «социальное самочувствие», сообщил журналистам в четверг российский политический технолог Константин Калачев.

По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.

«Это важно и хорошо, что жители Подмосковья будут чувствовать себя с москвичами одинаково комфортно, равноправие в этом вопросе - это правильное решение. Почти 1,5 миллиона человек смогут пользоваться услугами общественного транспорта в Москве (а жители Подмосковья часто бывают в Москве и это очевидно). Поэтому это серьезное решение, которое позволит улучшить «социальное самочувствие» пожилых жителей Подмосковья», - сказал Калачев.

Он отметил, что жители Подмосковья будут пользоваться общественным транспортом на уровне москвичей, и это говорит о том, что границы между ними стираются.

«В каждом регионе есть свой руководитель, но люди должны чувствовать себя комфортно», - заключил политтехнолог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума в четверг приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.