РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Фонари в сквере на улице Некрасова в микрорайоне Южный в Балашихе планируют починить до 10 июля, сообщил исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство – Балашиха» Евгений Чевычелов.

«В июне мы приступили к ремонту тумб фонарных столбов в сквере на улице Некрасова в микрорайоне Южный в Балашихе. Всего в работе 11 фонарей. Полностью работы планируем завершить до 10 июля», – сказал Чевычелов.

Он добавил, что территория сквера будет благоустроена, сейчас там красят скамейки и урны, убирают и вывозят мусор. Общая площадь благоустройства составляет около 1 тысячи квадратных метров.

«Коммунальные предприятия Балашихи ежедневно выходят на уборку городских территорий. К сожалению, многие жители не ценят эту работу. Сквер на улице Некрасова – одно из самых проблемных мест в городе. Каждое утро он выглядит так, как будто уборка там не проводилась. Я призываю жителей уважать работу коммунальных служб и отдыхать культурно», – сказал глава горокруга Сергей Юров.

Муниципальное учреждение «Благоустройство – Балашиха» приведет в порядок около 20 зон отдыха в 2018 году. К работам компания приступила в мае.