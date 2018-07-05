РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В четверг в подмосковном Подольске на Октябрьском проспекте произошло ДТП с участием «КамАЗа», автобуса и легкового автомобиля, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (5 июля - ред.) около 13:30 по Октябрьскому проспекту и напротив автобусной остановки «Школа №18» увидел ДТП, рядом были установлены соответствующие знаки. Автобус «догнал» легковушку, а в него въехал «КамАЗ». Авария не сильная», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке автодороги на 14:50 движение не затруднено.