РИАМО – 5 июл. В компании «Яндекс» заверили, что проблема с отображением содержания документов Google Docs в поисковой выдаче «Яндекса» не связана с особенностями работы системы, поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем, сообщает ТАСС.

Вечером 4 июля в службу поддержки системы обратились пользователи с жалобами на то, что «Яндекс» стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей.

«Яндекс» индексирует только открытую часть интернета: те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», - сказал сотрудник пресс-службы компании.

Он добавил, что служба безопасности связывается на данный момент с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация.