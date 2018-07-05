РИАМО – 5 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму писателю, поэту, драматургу и сценаристу Андрею Усачеву, в четверг которому исполнилось 60 лет, сообщает Газета.ru.

«Вы подарили миллионам читателей замечательные сказки и фантастические истории, мультфильмы и мюзиклы, стихи и песни», – говорится в тексте телеграммы.

Премьер отметил, что произведения Усачева учат творчески мыслить, чувствовать и сопереживать, а также пробуждают в сердцах доброту.

«Именно поэтому они пользуются большой популярностью и любовью у читателей не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами», – заключил Медведев.

Андрей Усачев – лауреат множества премий и автор 300 книг. Сценарист таких популярных мультфильмов, как «Умная собачка Соня», «Как кричит крокодил», «Ку! Кин-дза-дза».