РИАМО - 5 июл. Массовый вызов такси стал основной причиной затруднения движения на Тверской улице в день выхода российской сборной в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя - начальник ситуационного центра ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин.

«Когда случилось такое знаменательное событие, как победа российской сборной над сборной Испании, выход нашей сборной в 1/4 чемпионата, это привело к всенародным гуляниям, и весь центр был наводнен людьми. Машинам было тяжело проехать, но, по отзывам, это была самая веселая пробка. Мы перекрывали движение автомобильное, чтобы могли идти пешеходы близ такого притяжения, как Никольская», — сказал Евсин.

Он добавил, что Тверская улица стояла, туда стремилось приехать очень много людей, к тому же они вызывали такси.

«В основном проблема из-за такси на самом деле. В настоящий момент мы анализируем, каким образом облегчить положение. Будем действовать более целенаправленно и жестко», - отметил Евсин.

Кроме того, по его данным, в дни проведения первенства машин на дорогах Москвы наблюдается меньше, чем было в это же время в прошлом году.

«Нами предпринимаются усиленные меры, чтобы не допускать скопления автомобилей. В целом по городу обстановка на дорогах лучше, чем в прошлом году, в центре Москве проводились работы по благоустройству», - уточнил Евсин.

Он добавил, что в период проведения ЧМ-2018 в столице наблюдаются локальные затруднения вблизи стадионов, связанные с перекрытиями улиц и ограничением парковочного пространства.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.