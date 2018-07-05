РИАМО - 5 июл. Московские власти проведут проверку по факту завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Есть случаи завышения цен у таксистов. Эти случаи не останутся без внимания всех контрольных органов, которые могут проверить факт завышения цен», - сказал Пронин.

Он добавил, что департамент транспорта рекомендовал таксистам не завышать цены, и основная часть такси в Москве работает без завышения цен.

«По всем случаям проводятся проверочные мероприятия контрольным органом. Если будут выявлены нарушения, они будут подвергаться административным воздействиям действующего законодательства», - сказал Пронин.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.