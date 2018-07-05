РИАМО - 5 июл. Столичная полиция проверяет таксомоторную компанию, водитель которой стал виновником резонансной аварии на улице Ильинка в центре Москвы, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка. При наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан – две гражданки Мексики, одна – Украины. Задержанным водителем такси оказался 28-летний уроженец Киргизии. Таганский суд заключил Анарбека уулу Чынгыза под стражу до 16 августа.

«Сейчас ведутся проверочные мероприятия в отношении данной компании (ООО «ЧЕКПОИНТ» - ред.). Насколько мне известно, часть разрешений уже аннулировано. Проверку проводят правоохранители, данными полномочиями департамент не обладает», – сказал Пронин.

Он добавил, что разрешение на деятельность такси выдает департамент, но отозвать ее можно только в определенных случаях, которые должны установить сотрудники полиции.

«После инцидента со всеми таксомоторными компаниями проведена дополнительная разъяснительная работа, усилены меры контроля. Также усилены проверочные мероприятия, чтобы максимально устранить подобные случаи», – подчеркнул Пронин.