РИАМО - 5 июл. Решение обеспечить бесплатный проезд в электричках и общественном транспорте Москвы для ряда категорий жителей Подмосковья является сильным с социальной точки зрения, сообщил журналистам в четверг президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Это решение действительно назревшее. И хорошо, что это все происходит синхронно с решениями, принимаемыми властями Москвы», - сказал Минченко.

По мнению политолога, такое конструктивное взаимодействие Подмосковья и Москвы станет одним из дополнительных ресурсов для губернатора Московской области Андрея Воробьева в предстоящую избирательную кампанию.

«Но вообще я считаю, что это очень сильное решение с точки зрения социальной и с точки зрения электоральной», - заключил Минченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума в четверг приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

Кроме того, по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.

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