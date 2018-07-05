РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В центре подмосковного Подольска в четверг днем образовалась пробка длиной более 2 километров, причиной могло послужить ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 14:40, в центре Подольска на Большой Серпуховской улице образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина, до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения на данном участке автодороги от 7 до 20 километров в час.

Отмечается, что на данном промежутке дороги произошло ДТП, а на улице Стекольникова - поломка транспортного средства.

Помимо этого, на данный период времени в Подольске почти двухкилометровая пробка образовалась на улице Кирова. Скорость движения составляет от 3 до 25 километров в час.