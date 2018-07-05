РИАМО - 5 июл. В столице прорабатывается вопрос организации движения транспорта к новой фан-зоне у стадиона «Спартак», при этом есть определенные нюансы из-за того, что эта площадка ранее использовалась для проведения матчей, сообщил журналистам в четверг замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«С учетом того, что принято решение по организации фан-зоны на «Спартаке», идет детальное обсуждение различных нюансов мероприятия. Поэтому сейчас говорить о том, что все спланировано, еще рано. Безусловно, сейчас идет детализация. Вопрос работы шаттлов сейчас обсуждается на этой фан-зоне», - сказал Пронин, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что есть определенные детали и нюансы из-за того, что данная площадка использовалась для проведения матчей, а не для фан-зоны, поэтому есть различия в организационных процессах.

По его словам, также обсуждается вопрос возможного перекрытия движения в центре Москвы близ Никольской улицы, учитывая опыт в день выхода российской сборной в 1/4 финала мундиаля.

С 7 июля в Москве начнет работать новая фан-зона чемпионата мира по футболу возле стадиона «Спартак», там появятся восемь экранов.

Официальной фан-зоной FIFA является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Тем не менее площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам найти другие места для просмотра игр ЧМ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.