РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В рамках семинара Госадмтехнадзора Московской области в Королеве внештатным инспекторам городского округа вручили удостоверения, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве прошел семинар с участием представителей Госадмтехнадзора и городской администрации. Начальник управления дорог, благоустройства и экологи администрации Иван Студеникин рассказал о работе инспекторов, а начальник территориального отдела №38, старший государственный административно-технический инспектор Михаил Дейкин рассказал о том, как важно правильно составлять акты и работать в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции.

«Внештатные инспекторы проделали огромную работу за 6 месяцев, и много еще предстоит сделать. В городе создана административная комиссия, в обязанности которой входит выявление административных правонарушений, установление причин нарушения. С начала года вместе с внештатными инспекторами Госадмтехнадзора было проведено более 300 выездов, составлено более 300 актов. По результатам выездов вынесено 100 постановлений, 71 из которых – штрафы на сумму более 250 тысяч рублей», - сказал Студеникин.

Михаил Дейкин отметил высокое качество работы внештатных инспекторов и добавил, что в Королеве внештатных инспекторов больше, чем в других муниципалитетах Подмосковья. Всего в наукограде работает 33 таких инспектора, 25 из которых в четверг получили удостоверения.

Участники отметили, что главной задачей внештатных инспекторов является не наложение штрафа, а профилактика нарушений, проведение бесед и наведение порядка.