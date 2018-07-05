РИАМО - 5 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей подмосковного конкурса граффити, посвященного чемпионату мира по футболу, ими стали четыре команды из Бронниц, Ивантеевки и Щелковского, Одинцовского районов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы не в первый раз встречаемся. Очень приятно, что эта культура не просто приживается в Подмосковье, но и освещает, показывает яркие мероприятия. В первый раз, когда мы встречались, речь шла о патриотическом воспитании - все, что связано с победой в Великой Отечественной войне, с нашими героями - участниками Великой Отечественной войны. Сейчас не менее важное мероприятие другой направленности, связанное с футболом, со спортом», - сказал Воробьев.

Он отметил, что созданные граффити являются хорошим позитивным направлением творчества среди молодежи.

В качестве приза победители конкурса получили сертификат на приобретение техники и средств для граффити. Финалисты предполагают его использовать для создания совместной композиции, посвященной Дню Московской области. Художественный замысел определят жители Подмосковья путем голосования.

Конкурс граффити прошел в Подмосковье по поручению губернатора Московской области уже четвертый год. В 2018 году основной темой конкурса стал чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Он проводился с 23 апреля по 29 июня. В текущем году на конкурс было подано 213 работ из 41 муниципалитета Московской области.

Жюри конкурса оценивали конкурсные работы по таким критериям, как выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, композиция, художественно-эстетическое впечатление и исполнительское мастерство.

Победителями стали четыре команды из подмосковных Бронниц, Щелковского, Одинцовского районов и городского округа Ивантеевка.

«Мы долго разрабатывали технологию. Я делал работу в своем стиле с оптическими элементами. В этот раз мы решили сделать концепцию с символом чемпионата мира по футболу, не стали привязываться к каким-то образам футболистов, потому что каждый болеет за свою команду. Решили сделать общий талисман», - сказал Алексей Кошелев, создавший в Одинцовском районе вместе со своим напарником Дмитрием Левочкиным работу «Золотой символ ЧМ-2018».

Как добавили Артем Благовестов и Александр Смирнов, создавшие граффити «Легенда нашего футбола» с изображением вратаря Льва Яшина в Ивантеевке, в своей работе они использовали особую технику с элементами поп-арта.

По словам Никиты Ткачева, который совместно с напарником Аркадием Судаем, к чемпионату мира по футболу они создали два рисунка: в Щелковском районе художники изобразили вратаря сборной России Игоря Акинфеева с футбольным мячом, а в подмосковном Королеве в центре композиции были Лев Яшин, Диего Марадона и Пеле.

«Сначала до создания работ народ не понимал, что происходит, потому что в Бронницах это впервые - там нет граффити, там нет художников. После того, как уже начало что-то прорисовываться в этом портрете, видно, что создается искусство на глазах , в конце концов, когда уже стал появляться знаменитый аргентинский футболист, все уже стали только восхвалять данную работу, фотографироваться», - добавили Сергей и Михаил Ерофеевы, авторы работы «Месси в Бронницах».