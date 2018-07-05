РИАМО - 5 июл. Более 137 миллионов человек воспользовались столичной подземкой с начала проведения чемпионата мира по футболу, свыше 18,5 миллионов пассажиров прямо в вагонах смогли посмотреть трансляции матчей на специальных экранах, сообщила журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, объем пассажироперевозок в столичной подземке увеличился на 3,8 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Московским метрополитеном с начала чемпионата мира воспользовались более 137 миллионов пассажиров», - сказала Темникова.

Она добавила, что наиболее популярные станции расположены в центре Москвы, а также близ стадионов.

«В 2 тысячах вагонов установлены экраны, на которых транслируются матчи в прямом эфире. Более чем 18,5 миллионов пассажиров смогли посмотреть более 50 трансляций в метрополитене», - отметила Темникова.

Она добавила, что продление работы метрополитена ожидается 11 июля, когда будет проводиться матч полуфинала на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.