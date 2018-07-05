РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске за две прошедшие недели привели в надлежащее состояние ограждения, бортовые камни и отбойники по шести адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На 20 июня текущего года в Подольске было выявлено порядка 89 нарушений по содержанию автомобильных дорог регионального значения, из которых на сегодняшний день (5 июля – ред.) 44 устранены, 45 находятся в работе.

«Одним из видов замечаний было ненадлежащее состояние ограждений, бортовых камней и отбойников. Всего было выявлено 8 адресов с нарушениями, по шести из которых они были устранены, по двум проводятся работы - это улица Комсомольская и улица Большая Серпуховская», - говорится в сообщении.

В то же время на автодороге по улице Ленина на пересечении с Фабричным проездом в микрорайоне Климовск требуется ремонт металлического барьерного ограждения. Помимо этого, на улице Горького в микрорайоне Львовский и Старосимферопольском шоссе необходимо привести в порядок перильное ограждение, на Южном обходе - металлическое барьерное ограждение, а на улице Большой Серпуховской - тросовое.

Было выявлено отсутствие освещения на участках автомобильных дорог: от улицы Кирова до разворотного круга автомобильной дороги Южный обход; на Старосимферопольском шоссе и на автомобильной развязке при въезде на эстакаду Южный обход. На сегодняшний день восстановлено освещение на участке Старосимферопольского шоссе.

Также ежедневно проводится ремонт дорожного покрытия и обочин. Из выявленных восьми адресов по пяти подрядчики устранили ямы, а по остальным проводят работы. Помимо этого, в настоящий момент остановочные павильоны в деревне Валищево вдоль дороги ММК-Сынково и другие, находящиеся в деревнях, поселках и на подъездах к ним, находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, остановки не окрашены, обклеены рекламным мусором и так далее.

Всего за две недели были очищены от рекламных объявлений и граффити и приведены в порядок остановочные павильоны по улице Кирова, проспекту Ленина, улице Орджоникидзе, улице Академика Доллежаля. Также был проведен ремонт остановочной площадки «Санаторий Родина» в микрорайоне Дубровицкий.