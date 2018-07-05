РИАМО - 5 июл. Консолидированный бюджет Московской области достигнет 1 триллиона рублей к концу 2023 года при сохранении ежегодного прироста на уровне 9%, сообщил журналистам в четверг министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан.

«При условии, что мы растем дальше стабильно на 9% в год, это означает, что к концу 2023 года, край - к 2024 году консолидированный бюджет Московской области будет составлять 1 триллион рублей», - сказал Ан.

Он отметил, что в Московской области активно создаются рабочие места, растет уровень заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2012 по 2017 год валовой региональный продукт Подмосковья вырос почти в 1,5 раза. По объему ВРП регион поднялся на второе место в стране. Бюджет Подмосковья сейчас также второй по объему в России.