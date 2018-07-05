РИАМО - 5 июл. Наиболее часто болельщики чемпионата мира по футболу-2018 пользуются маршрутами шаттлов s2 и s8, следующих к фан-зоне на Воробьевых горах, сообщил журналистам в четверг директор ГБУ «Мостранспроект» Александр Поляков.

«Мосгортранс» обеспечивает порядка 120 автобусов, восемь маршрутов-шаттлов. Маршруты s2 и s8 являются самыми популярными маршрутами шаттлов. Они обслуживают фан-зону. В связи с этим вдвое было увеличено количество автобусов данных маршрутов», - сказал Поляков.

Он отметил, что ни один матч не проводится в Москве в пятницу. Это помогает развести потоки дачников и болельщиков.

«Горожане, традиционно уезжающие за город в конце недели, могут выбрать удобный вид транспорта - автомобильный или железнодорожный. В свою очередь, в другие дни болельщики смогут воспользоваться всеми видами транспорта, чтобы доехать до аэропорта. Для перевозок болельщиков между городами задействованы три аэропорта: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Добраться до них можно воспользовавшись поездами «Аэроэкспресса», существующими маршрутами наземного транспорта и автобусами-шаттлами», - заключил Поляков.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.