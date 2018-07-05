РИАМО - 5 июл. Жители Подмосковья в соцсетях начали благодарить за введение льгот на проезд в общественном транспорте столицы, они обращались к региональным депутатам с такими просьбами, сообщил журналистам в четверг депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Первый шаг был сделан - бесплатный проезд в электричках, и вот сегодня для многих это стало неожиданностью. Я отписался в соцсети, мне пришло много комментариев, что этого ждали, скажите спасибо. Я думаю, это правильный верный шаг, он, конечно, тяжелый, это большие серьезные деньги, но то, что губернатор сделал это, уверенно сказал об этом, это заслуживает уважения», - сказал Жолобов.

Ранее по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте.

Кроме того, до этого Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.