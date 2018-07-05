РИАМО - 5 июл. За время проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве сотрудники дорожного патруля и волонтеры помогли порядка 10 тысячам болельщиков и гостей столицы сориентироваться в городе, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя - начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.

По его словам, во время матчей ЧМ-2018 в столице усилили контроль за движением вокруг стадионов и фан-зоны на Воробьевых горах, а также в центре, где проходят массовые гуляния. На каждом матче вблизи стадионов дежурило не менее восьми экипажей дорожного патруля из почти 20 человек, на фестивале болельщиков постоянно дежурили шесть экипажей в составе 15 человек.

«Сотрудники дорожного патруля препятствовали блокированию проезжей части и образованию стихийных парковок вблизи стадионов, а также оказывали помощь ГИБДД, спецслужбам по вопросам регулирования дорожного движения. Кроме того, при работе вблизи стадионов дорожный патруль и волонтеры помогали болельщикам и гостям столицы добраться до необходимым им объектов – стадиона, фан-феста, станций метро, шаттлов. Так, за 10 матчей сотрудники дорожного патруля и волонтеры помогли с навигацией более 10 тысячам болельщиков и гостей столицы», - сказал Евсин.

Он добавил, что на всех матчах сотрудникам дорожного патруля помогали волонтеры совета молодежи ЦОДД, которые прошли предварительный инструктаж. Все сотрудники патруля совместно с волонтерами также прошли курсы английского языка.

«На форме каждого волонтера и сотрудника дорожного патруля был значок, который говорил о том, что сотрудник или волонтер изъясняется на английском языке и в случае возникновения вопросов можно обратиться к нему. Смена сотрудников дорожного патруля начиналась за шесть часов до матча, длилась во время матча и продолжалась до нормализации движения и снятия всех ограничений. Были случаи, когда в дни вечерних матчей сотрудникам приходилось дежурить до самого утра», - отметил Евсин.

Он также сообщил, что помимо дежурства на матчах, сотрудники дорожного патруля следили за обстановкой на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, а также в основных местах скопления фанатов – в центральной части города, особенно в районе Новой площади, Театрального проезда и Тверской улицы. В дни проведения матчей сборной России в Москве сотрудники дежурили около 20 часов, что помогло обеспечить беспрепятственное движение как автомобилистов, так и потоков болельщиков.

«В день проведения одного из матчей к сотрудникам дорожного патруля обратились граждане Мексики, один из них жаловался на боль в ноге. Сотрудники оперативно вызвали карету скорой помощи и обеспечили ее доступ в непосредственную близость к пострадавшему. Также наши сотрудники позвонили в отель и сообщили о том, что их постоялец был госпитализирован в лечебное учреждение города Москвы. Кстати, болельщик говорил только на испанском, а один из сотрудников дорожного патруля знает испанский», - заключил Евсин.