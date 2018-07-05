РИАМО - 5 июл. В Москве появится музей рукописей Льва Толстого, в котором будут храниться 2,5 миллиона листов рукописей, его планируют открыть в 2028 году, сообщил РИАМО генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

«Создание подобного музея давно стоит в планах музея Льва Толстого, министерства культуры России и музея-усадьбы «Ясная поляна». Для этого нужны большие материальные и организационные потребности, и мы сейчас этим занимаемся. В музее будет храниться 2,5 миллиона листов, среди которых 14 вариантов начала романа «Война и мир», варианты романа «Анна Каренина» и десятки тысяч писем как к самому Льву Толстому, так и от него», - сказал Архангелов.

Он добавил, что сейчас идет поиск помещения, в котором можно будет разместить все рукописи. По подсчетам, для этого нужно около 10 тысяч квадратных метров. Открытие музея планируется в год двухсотлетия великого писателя - в 2028 году.