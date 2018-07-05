РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске устранили почти половину выявленных в июне нарушений по содержанию автомобильных дорог регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На 20 июня текущего года было выявлено порядка 89 нарушений по содержанию автомобильных дорог регионального значения, из которых на сегодняшний день (5 июля – ред.) 44 устранено, 45 находятся в работе. В частности, осталась на прежнем уровне ситуация по восстановлению разметки, поскольку срок определения подрядной организации и заключения контракта по данному виду работ - 20 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время нанесена новая разметка на региональных дорогах, где проведен ремонт дорожного покрытия, в частности в микрорайоне Климовск по улице Красной, улице Суворова, на Старосимферопольском шоссе в Романцево микрорайона Лаговский, в Подольске на улице Комсомольской и Колхозной.

«На данный момент из 22 замечаний по содержанию дорог устранены 19, по трем оставшимся проводятся работы на улицах Володи Дубинина, проспекте Юных Ленинцев, Академика Доллежаля. Срок устранения смета на автомобильных дорогах - 5 суток. Пока не завершены работы по уборке смета на автомобильных дорогах Южный обход, ММК-Сынково», - отмечается в материале.

Основные недостатки при содержании подрядными организациями дорожных знаков и указателей – это необходимость ремонта, замены и правки стоек. Из 21-го замечания 16 были устранены, а пять находятся в работе.

«Задержка связана с отсутствием необходимых знаков на складах подрядных организаций и их закупкой. Также стойки дорожных знаков требуют покраски, особенно остро данная проблема стоит в микрорайонах Лаговский, Стрелковский, Дубровицкий. Работы по правке знаков выполнены по улицам Кирова, Стекольникова, Клемента Готвальда, Красной на пересечении с улицей Школьной», - заключается в материале.