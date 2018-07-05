РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске за содержанием региональных дорог следят две подрядные организации, которые ежедневно задействуют около 50 человек и более 40 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Содержание улично-дорожной сети регионального значения в Подольске осуществляется двумя подрядными организациями на основании заключенных контрактов с ГБУ МО «Мосавтодор» с 1 июня по 31 октября 2018 года.

«Это ООО «Трансстройсервис», которое обслуживает территории города Подольска, микрорайонов Дубровицкий и Стрелковский. Помимо этого, компания обслуживает в микрорайоне Кузнечики - улицу Академика Доллежаля и частично микрорайон Лаговский. Для выполнения работ ежедневно задействованы 28 дорожных рабочих и порядка 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

Вторая подрядная организация - ООО «УниверсалТехКом» - обслуживает микрорайон Климовск и Львовский, а также часть микрорайона Лаговский. Данная подрядная организация работает в Подольске с 1 июня и ежедневно задействует 20 дорожных рабочих и 11 единиц техники.