РИАМО - 5 июл. Власти Москвы выставили на аукцион часть ансамбля городской усадьбы Лепехиных XVIII века – каретный сарай, расположенный в пяти минутах от станции метро «Римская», историческое здание планируют полностью восстановить, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«На аукцион выставлена самая древняя часть усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади – каретный сарай площадью более 170 квадратных метрлв. Победитель торгов сможет арендовать объект по ставке «1 рубль за квадратный метр» в год после того, как выполнит обязательство по сохранению объекта культурного наследия», – сказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Одноэтажное здание каретного сарая расположено на Андроньевской площади, 4, строение 3. Оно соседствует с северным флигелем усадьбы Лепехиных. Начальная цена лота – 823,5 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 августа. Торги состоятся 23 августа.

Будущему арендатору нужно будет за пять лет провести на объекте изыскательные работы, на основании которых будет утвержден проект ремонтно-реставрационных работ. После этого инвестор должен приступить к восстановлению исторического здания. Последним этапом станет приспособление объекта под современное использование.

Ансамбль городской усадьбы Лепехиных сформировал район Андроньевской площади во второй половине XVIII века. Преимущественно в данном районе жили и торговали купцы.

Практика реализации объектов культурного наследия на городских аукционах демонстрирует высокий интерес со стороны потенциальных инвесторов.

«Высокая конкуренция на аукционах по аренде исторических зданий наблюдается ежегодно. По промежуточным данным 2018 года в среднем на лот претендовали по 11 участников. Но высокая конкуренция здесь не самое главное. Благодаря программе льготной аренды и участию в ней добросовестных инвесторов, Москве вернули ряд почти утерянных памятников архитектуры», – подчеркнул Дегтев.

Благодаря программе льготной аренды из руин уже восстановлены здания казармы екатерининской эпохи в районе Лефортово, цветочный павильон усадьбы Лопатиной по улице Сивцев Вражек и другие.