РИАМО - 5 июл. Введение льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионеров является революционным и справедливым решением, сообщил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

«Сегодня наш губернатор, Андрей Юрьевич Воробьев, озвучил долгожданное решение, как он подчеркнул, сложное, но в то же время очень правильное и справедливое. Огромная работа команды губернатора, которая велась по наполнению бюджета , дала результат - появление новых мер социальной поддержки», — сказал Голубев журналистам.

Он добавил, что принятый закон по введению в Московской области бесплатного проезда в пригородных поездах для ряда категорий граждан, и анонсированное решение о бесплатном проезде в общественном транспорте Москвы — прорывные, революционные решения, за которые жители благодарны губернатору.

Голубев отметил, что регион постепенно вводил разные льготы, в том числе выдачу компенсаций за проезд.

«Также прорывные действия совершены в сфере здравоохранения. Новое оборудование, новые перинатальные центры, программа социальной ипотеки. Люди видят изменения», - заключил депутат.

Ранее по просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября новую льготу для всех жителей региона старше 60 лет по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте.

Кроме того, до этого Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа 2018 года.

Кроме пенсионеров, воспользоваться данной льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей; опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту; родители или другие законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование – вплоть до достижения им 23 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона жителей Москвы.