РИАМО - 5 июл. Столичный общественный транспорт перевез 545 тысяч болельщиков 10 матчей чемпионата мира по футболу - 2018, стадионы «Лужники» и «Спартак» после игр болельщики покидают в среднем за 1 час, сообщил журналистам в четверг замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Основные матчи чемпионата мира по футболу в Москве состоялись, нас ожидают еще два не менее важных матча, включая финал. Транспортный комплекс подготовлен. Транспортный комплекс полночью справляется с поставленной задачей по перевозке болельщиков и зрителей в дни матчей близ двух стадионов и фан-зоны. Всего 545 тысяч зрителей воспользовались городским транспортом за 10 матчей чемпионата мира», - сказал Пронин.

По его словам, зрители в полном составе покидают стадион «Лужники» за 1 час 15 минут; а стадион «Спартак» — за 1 час.

«Порядка 660 тысяч изделий печатной продукции - буклеты, специальные транспортные книжки и любой справочный материал. 464 тысячи информационных справочников было роздано на стойках «Живое общение», на автовокзалах и в аэропортах», - добавил Пронин.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.