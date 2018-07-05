РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Уполномоченные сотрудники Главного архивного управления Московской области проведут прием граждан в Подольске 9 июля, мероприятие будет проходить на базе общественной приемной, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В понедельник, 9 июля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного архивного управления по Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом №4 (первый этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.