РИАМО - 5 июл. Строители завершили ремонт моста через федеральную трассу М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе, мост был построен еще в 1984 году и состояние его было неудовлетворительным, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты подрядной организации завершили ремонт путепровода через федеральную трассу М-1 «Беларусь» (Минское шоссе) на 0,8 километра автодороги «Кубинка – Наро-Фоминск». Ремонт сооружения начался в октябре 2017 года и завершился в июле 2018 года. Длина путепровода составляет 37 метров», – говорится в сообщении.

В ходе работ был отремонтировали пролетные строения и опоры, заменили шесть аварийных балок, провели современную гидроизоляцию, заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку. Для обеспечения безопасного и комфортного движения вдоль моста установили металлическое барьерное ограждение, а также новые лестничные сходы, заменили водоотводные лотки.

До проведения ремонтных работ техническое состояние путепровода, построенного в 1984 году, было признано неудовлетворительным.

Региональная дорога «Кубинка – Наро-Фоминск» является важной транспортной артерией для жителей Московской области. Дорога берет начало в городе Кубинка, проходит через деревни Акулово, Головеньки и Малые Семенычи и заканчивается в городе Наро-Фоминск. Ежедневно по автодороге проезжает более 10 тысяч автомобилей.

Заказчиком ремонта путепровода является подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ «Мосавтодор», генподрядчиком – ЗАО «Приоритет-Стройинжиниринг».