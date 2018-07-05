РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Мастер-класс по гиревому спорту покажут жителям подмосковных Люберец в Центральном парке города 14 июля, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель общественного движения «Русский характер» Сергей Агаджанян.

«Четырнадцатого июля на площади Центрального парка Люберец состоится мастер-класс от общественного движения «Русский характер» и РосМолСпорта по армейскому комплексу вольных упражнений №1 и гиревому спорту. Начало в 12:00», - сказал Агаджанян.

Мастер-класс проведет член движения «Русский характер» и РосМолСпорта Подмосковья, мастер спорта по легкой атлетике Евгений Дмитриев.