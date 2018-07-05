РИАМО - 5 июл. С начала чемпионата мира по футболу Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) оформила более 44,5 тысяч бесплатных билетов, в том числе более 8,5 тысяч билетов для болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Электрички являются самым востребованным видом транспорта в Подмосковье у болельщиков. В дни проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу зрители чаще всего передвигались на поездах Ярославского, Казанского и Белорусского направлений», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Больше всего бесплатных билетов ЦППК оформила 26 июня – в день проведения матча Франция – Дания (2,8 тысячи билетов), 1 июля – в день, когда в 1/8 чемпионата мира по футболу встретились команды России и Испании (более 2,2 тысячи билетов), а также 14 июня – в день открытия мундиаля и матча Россия – Саудовская Аравия (1,9 тысячи билетов).

Болельщики имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК в дни проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу-2018 (также бесплатные проездные документы оформляются в течение 4 часов после окончания игры). Получить билет с нулевой стоимостью можно в кассах компании или у кассиров-контролеров при предъявлении FAN ID и билета на футбольный матч.

Кроме того, право на бесплатный проезд в период подготовки, проведения и 10 дней после окончания мундиаля также имеют аккредитованные лица ЧМ-2018, волонтеры и журналисты. С 14 мая по 3 июля для них было оформлено 36 тысяч билетов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.