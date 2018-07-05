РИАМО - 5 июл. Умеренно теплая погода с температурой до плюс 22 градусов и небольшим дождем ожидается в Москве в день матча Россия – Хорватия 7 июля, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Игра в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Вильфанд рассказал, какая погода ждет болельщиков, которые будут смотреть матч в фан-зоне в Москве.

«В день матча сборной России, 7 июля, ожидается 20-22 градуса тепла. Непосредственно во время самого матча в 21:00 будет 18-19 градусов. Также в течение дня ожидается небольшой дождь», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что во время полуфинального матча, который пройдет в Москве 11 июля, ожидается 25-27 градусов тепла, переменная облачность, ветер со скоростью 2-5 метров в секунду, а также кратковременные дожди, которые закончатся к началу игры. Непосредственно во время матча температура воздуха составит 18-20 градусов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.