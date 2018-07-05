РИАМО - 5 июл. С 7 июля в Москве начнет работать новая фан-зона чемпионата мира по футболу возле стадиона «Спартак», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Фан-зона чемпионата мира по футболу – 2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона «Спартак», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что там будет установлено восемь экранов, созданы все условия для комфортной поддержки команд.

«Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00», — отметил мэр.

Стадион «Открытие-Арена» вместимостью 45 тысяч зрителей во время проведения мундиаля носит название «Спартак». Стадион был открыт в 2014 году, на его фасаде расположен экран.

Официальной фан-зоной FIFA является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Тем не менее площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам найти другие места для просмотра игр ЧМ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.