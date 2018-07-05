РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В четверг в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы торжественно открыли новую зону аттракционов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На торжественном открытии присутствовал глава муниципалитета Владимир Ружицкий, генеральный директор компании «Карусель» Анна Рыхлова, и жители города с детьми.

«Сегодня праздник открытия сезона аттракционов. В прошлом году мы реконструировали этот парк, в этом году продолжаем делать его уютным и функциональным. Мы постарались установить такие аттракционы, чтобы ими могли пользоваться не только дети, но и взрослые. Я вам желаю теплого лета, набирайтесь сил, готовьтесь к школе, гуляйте в парке, катайтесь на аттракционах», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на данный момент в Центральном парке установлено 12 аттракционов, в том числе три семейных и девять – детских. Общая вместимость всех аттракционов составляет 92 человека при единовременной посадке.

«Также предполагается установка аттракциона «Колесо обозрения», диаметром 37 метров. Главной особенностью аттракциона является возможность использования его в круглогодичном режиме. Парк аттракционов будет работать без выходных с 10:00 до 21:00. Естественно предусмотрены социальные льготы», - отметил Ружицкий.

По его словам, инвестиционные затраты на благоустройство территории составляют около 3 миллионов рублей, на аттракционное оборудование – порядка 40 миллионов рублей.

«Наконец-то свершилось это радостное событие, мы открыли парк аттракционов. Мы очень долго к этому шли. Хочу выразить огромную благодарность главе Владимиру Ружицкому за поддержку и помощь. У нас все получилось. Надеюсь, наш парк понравится. В честь открытия мы дарим час бесплатного катания всем», - сказала Рыхлова.

Установкой аттракционов в Центральном парке занималось ООО «Карусель-Парк Девелопмент», входящее в группу компаний «Карусель». Компания владеет пятью крупными развлекательными парками в Москве: в ЦПКиО имени Горького, на Поклонной горе, в Музее-заповеднике «Коломенское», в «Парке Дружбы» (метро «Речной вокзал») и ПКиО «Северное Тушино», а также сетью луна-парков в Подмосковных городах: Коломна, Красногорск, Долгопрудный, Воскресенск, Дубна, Орехово-Зуево, Королев.