РИАМО - 5 июл. Аварийные и брошенные объекты на территории Московской области будут продолжать либо сносить, либо облагораживать, освобожденные территории будут предназначены для строительства социально значимых объектов и общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

С конца 2017 года по поручению губернатора Московской области в Подмосковье ведется работа по ликвидации самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, среди которых большую часть занимают именно недостроенные и аварийные объекты. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев отметил важность работы с заброшенными объектами.

«Помимо того, что недостроенные здания портят облик населенных пунктов, угрожают обрушением и лишают комфорта жителей области, они опасны еще и тем, что данные «укромные места» выбирают для своих игр дети и асоциальные группы граждан, что также угрожает жизни и здоровью населения», – пояснил Аверкиев.

Он отметил, что устраняться аварийные постройки и объекты незавершенного строительства на территории региона планируется путем сноса или завершения строительства. «Территории, освобожденные от аварийных построек, должны вовлекаться в хозяйственный оборот, то есть использоваться для строительства социально значимых объектов, таких как детские сады, школы, музеи или площадки для спорта и отдыха – парки и скверы», – добавил Аверкиев.

К примеру, в Балашихе снесли аварийное здание «Зеленого театра» в парке «Пехорка», которое было построено в конце 50-х годов. В разное время в здании театра проходили концерты, показы фильмов, располагалась бильярдная, детские игровые автоматы, некоторое время его занимала администрация парка – до тех пор, пока оно не стало опасным. Снос «Зеленого театра» стал одним из этапов восстановления парка «Пехорка» и его набережной. На месте, где раньше стояло старое здание, теперь высажен газон и простирается прогулочная зона.

Согласно дизайн-проекту, в парке будет построена 300-метровая набережная на сваях, реконструированы лодочная станция и станция вейкбординга, а также появятся комфортные пляжные зоны. По итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» парк «Пехорка» в Балашихе был включен министерством строительства и ЖКХ России в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий в 2017 году.