РИАМО - 5 июл. Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым отнесли Талдом к категории города областного подчинения, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается отнести город Талдом <…> Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднить Талдомский район Московской области и внести соответствующие изменения в закон Московской области №11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов, представляя законопроект.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.