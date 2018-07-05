Куда пожаловаться на неисправные аттракционы в Московской области

Правила безопасности
В 2018 году к эксплуатации в Подмосковье допущено 655 аттракционов, что на 165 больше, чем в 2017 году.
Перед тем, как сесть в аттракцион, в первую очередь необходимо ознакомиться с талоном технического осмотра, который обычно размещается на рабочем месте оператора или на кассе, а также с правилами эксплуатации аттракциона, где должно быть указано: максимальное количество людей на аттракционе, предельный вес, минимальный рост посетителей и пр.
Если внешний вид аттракциона кажется вам сомнительным, либо вы не обнаружили талона техосмотра, вам отказываются его предоставлять, или он просрочен, не стоит пользоваться устройством, лучше обратиться с жалобой.
Основания для жалобы
С 18 апреля 2018 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Документ, в частности, устанавливает минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и связанным с ними процессам проектирования, изготовления, монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение.
Кроме того, согласно техрегламенту, расширен перечень поднадзорных аттракционов, к ним добавились батуты, катальные горы, воздушные канатные дороги, аквапарки.
Поэтому если вам отказывают в предоставлении технических талонов на батут, мотивируя это тем, что эксплуатация осуществляется под ответственность владельца, можете смело ссылаться на закон.
Пожаловаться можно на неисправность самого аттракциона, его неисправную или подозрительную работу (кабина движется рывками, что-то скрипит, части карусели плохо закреплены), а также на просроченные сертификаты.
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Куда направлять жалобу
«Горячая линия» по аттракционам
В Московской области на летний сезон 2018 года открыта специальная «горячая линия» по решению вопросов, связанных с эксплуатацией аттракционов.
Телефон: 8 (498) 602-30-05.
Сюда можно направить жалобу на:
- просроченные сертификаты,
- отказ предоставить техническую документацию,
- неисправную работу механизмов;
- если у вас возникли вопросы по правилам эксплуатации каруселей.
Эксплуатанты аттракционов также могут позвонить по данному телефону для консультации по имеющимся у них вопросам.
Гостехнадзор
Мособлдума в конце июня 2018 года приняла законопроект, расширяющий круг должностных лиц, которые контролируют работу аттракционов.
Узнать информацию о должностных лицах и контактные телефоны структурных подразделений Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзора) Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области можно здесь.
Добродел
Зарегистрировавшись на портале «Добродел», вы можете создать жалобу онлайн, выбрав, например, раздел «Безопасность» или «Дворы и территории общего пользования». В форме обращения нужно указать: свой адрес e-mail, населенный пункт, описать проблему, желательно прикрепить фото.
После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
По вопросам грубости, хамства, отказов в предоставлении документации, гражданам следует обращаться в администрацию парка или аттракционного городка.
Если вы получили травму
Если произошел несчастный случай, необходимо сразу же обратиться в администрацию парка аттракционов, также желательно вызвать полицию и скорую помощь на место происшествия, чтобы все зафиксировать документально.
Юристы также советуют обратиться с жалобой и в Роспотребнадзор. По информации ведомства, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности услуги, подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 Закона «О защите прав потребителей» в рамках гражданского судопроизводства.
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