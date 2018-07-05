Куда пожаловаться на неисправные аттракционы в Московской области

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В 2018 году к эксплуатации в Подмосковье допущено 655 аттракционов, что на 165 больше, чем в 2017 году.

Перед тем, как сесть в аттракцион, в первую очередь необходимо ознакомиться с талоном технического осмотра, который обычно размещается на рабочем месте оператора или на кассе, а также с правилами эксплуатации аттракциона, где должно быть указано: максимальное количество людей на аттракционе, предельный вес, минимальный рост посетителей и пр.

Если внешний вид аттракциона кажется вам сомнительным, либо вы не обнаружили талона техосмотра, вам отказываются его предоставлять, или он просрочен, не стоит пользоваться устройством, лучше обратиться с жалобой.

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