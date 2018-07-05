РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. , их работы связаны с применением в области атомной промышленности, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске в четверг состоялся круглый стол на тему: «Интеллект. Собственность, или какими изобретениями гордится Подольск». В мероприятии приняли участие патентовед отдела интеллектуальной собственности ПАО «ЗиО-Подольск» Иван Петров и начальник отдела интеллектуальной собственности ПАО «ЗиО-Подольск» Тахмина Сафарова.

«Всего с начала 2018 года и по сегодняшний (на 5 июля – ред.) день изобретатели завода «ЗиО-Подольск» получили семь патентов. В основном их изобретения связаны с применением новых технологий в производстве атомной промышленности. В частности, были запатентованы различные технологии в ходе изготовления реакторного оборудования для универсальных атомных ледоколов нового поколения и многое другое», – сказал Петров.

Среди изобретений «Способ изготовления глубоких узкопрофильных кольцевых пазов» и полезная модель «Головка для глубокого сверления».

По словам Сафаровой, по статистике Федерального института промышленной собственности Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе по количеству поданных заявок на изобретения и полезных моделей. Так, в 2017 году было подано более 3 тысяч заявок на изобретения и более 700 заявок на полезные модели.

«Для того чтобы поддержать наших изобретателей, в июле 2018 года мы проведем конкурс «Лучший изобретатель ПАО «ЗиО-Подольск» с вручением победителю денежной премии», – пояснила Сафарова.

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Сейчас предприятию принадлежат 66 охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и шесть средств индивидуализации.