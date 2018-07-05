РИАМО - 5 июл. В начале следующей недели в Москве начнет повышаться температура, уже 9 июля дневная температура будет составлять 25 градусов, а 11 июля, в день полуфинала чемпионата мира по футболу, в столице будет до плюс 27 и кратковременные дожди, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ближайшие три дня погода не сильно будет отличаться от той, что есть сейчас. Ночные температуры будут 12-14 градусов, дневные — 21-24 градуса тепла. Но уже девятого числа ожидается кратковременный дождь, днем до 25, а десятого уже до 27 градусов тепла», - сказал Вильфанд.

В день полуфинального матча чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве 11 июля, ожидается 25-27 градусов тепла, переменная облачность и кратковременные дожди.

Матч второго полуфинала чемпионата мира по футболу пройдет 11 июля на стадионе «Лужники» в 21:00.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.