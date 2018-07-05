РИАМО - 5 июл. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям нашли зараженную партию свежих абрисов из Турции на складе в Химках, продукцию вернули грузоотправителю, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «КВ-Терминал» (Химки – ред.) в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре абрикосов свежих весом 19,5 тонн, поступивших из Турецкой Республики, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck)», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции возвращена в адрес грузоотправителя.

Восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck) – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными.