РИАМО - 5 июл. Московские власти реализовали на торгах проекты 14 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), по их итогам бюджет пополнился на 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Торги проведены по таким ТПУ, как «Ботанический сад», «Лефортово», «Селигерская», «Рассказовка», «Дмитровская», «Павелецкая», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе» (уч. 1), «Технопарк», «Тропарево», «Фонвизинская», «Ховрино», «Люблино», «Хорошевская»). Объем полученных по итогам торгов средств составил около 1,7 миллиарда рублей», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

При реализации указанных проектов ТПУ инвесторы смогут построить 1,35 миллиона квадратных метров коммерческих объектов.

До конца текущего года и в 2019 году планируется реализовать на торгах девять ТПУ, которые характеризуют большой транспортный и пассажирский поток (более 100 тысяч человек в сутки), возможность строительства торговой недвижимости.

В ближайшие месяцы на торги предполагается выставить ТПУ «Некрасовка», «Новокосино» и «Алма-Атинская». Помимо указанных ТПУ, для реализации на торгах в 2018 году планируется выставить проекты ТПУ «Пятницкое шоссе», «Савеловская», «Лухмановская», в 2019 году – «Петровско-Разумовская», «Рязанская», «Лермонтовский проспект».

Всего в рамках программы комплексного развития общественного транспорта планируется реализовать 252 ТПУ, 147 из которых будут капитальными.