РИАМО – 5 июл. Небольшой жилой комплекс, торговый центр, терминалы и перроны, и перехватывающий паркинг построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского» на востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в терминале будет открыт торговый центр на 14,9 тысячи квадратных метров. Также в составе ТПУ появится жилой комплекс со встроенными коммерческими площадями на 40 тысяч квадратных метров.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что всего в столице проектируют и строят 54 различных по масштабу транспортно-пересадочных узла.
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