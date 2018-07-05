РИАМО – 5 июл. Небольшой жилой комплекс, торговый центр, терминалы и перроны, и перехватывающий паркинг построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Улица Дмитриевского» на востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Уже в этом году к открытию станции метро «Улица Дмитриевского» на Кожуховской линии метро будет готова технологическая часть ТПУ – пассажирский терминал, перроны посадки-высадки пассажиров, навес и перехватывающий паркинг», — сказал первый заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

По его словам, в терминале будет открыт торговый центр на 14,9 тысячи квадратных метров. Также в составе ТПУ появится жилой комплекс со встроенными коммерческими площадями на 40 тысяч квадратных метров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что всего в столице проектируют и строят 54 различных по масштабу транспортно-пересадочных узла.