РИАМО - 5 июл. В Москве с ноября 2017 года по май 2018 года зарегистрировали более 40 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) со взносами в Фонд защиты прав дольщиков, сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

«Управлением Росреестра по Москве с момента регистрации первого договора долевого участия с обязательным взносом в Фонд защиты участников долевого строительства с ноября 2017 по май 2018 года зарегистрировано 40 564 договора долевого участия в строительстве жилья. За аналогичный период годом ранее было зарегистрировано 28 462 ДДУ в отношении объектов жилого назначения», – говорится в сообщении.

Всего за период с ноября 2017 года по май 2018 года в столичное управление Росреестра поступило 51 459 заявлений на регистрацию договоров долевого участия, из них по 41 заявлению отказано в регистрации, еще 30 сделок было приостановлено по решению регистратора.

Государственный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства создан в 2017 году и работает по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе.

Застройщик не может зарегистрировать договор долевого участия с покупателем, если не уплачен взнос в фонд в размере 1,2% от стоимости квартиры. Собранные средства будут использоваться на завершение строительства домов либо на выплату возмещения дольщикам, если застройщик не справится с обязательствами.