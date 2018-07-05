РИАМО - 5 июл. В четверг на территории Подмосковья ожидаются гроза и сильные порывы ветра, жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июля в период до 19:00 местами в Московской области (преимущественно в северных и восточных районах) ожидается гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре жителям Подмосковья рекомендуют закрыть все форточки и окна, проверить электричество, газ, перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом. Если ветер застанет на улице, то нужно немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.

При грозе рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На открытой местности — не прятаться под высокими деревьями, не купаться в водоемах, не бегать и не ездить на велосипеде.