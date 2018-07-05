РИАМО - 5 июл. Муниципалитеты получили право самостоятельно приводить в порядок запущенные фасады домов и ограждения, если собственник не реагирует на предписания, а затем в судебном порядке требовать возмещения затрат, соответствующие поправки к закону «О благоустройстве» приняли депутаты Мособлдумы в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Введены понятия «фасады», «крыши», «ограждения» как объекты благоустройства.

«Соответственно мы можем их регулировать, предъявлять к ним требования, наказывать за невыполнение требований. Очень важный аспект, о котором просили нас многие муниципалитеты, уже сейчас заложена в закон конструкция, при которой в случае несоответствующего содержания фасадов и неоднократном предписании закон дает право муниципалитетам самостоятельно проводить ремонт фасадов и в судебном порядке возмещать издержки», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он добавил, что это ключевой момент, особенно в малых исторических городах.

То же самое касается ограждений и заборов, уточнил министр.