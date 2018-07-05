РИАМО - 5 июл. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг внесли изменения в закон о генеральном плане развития Подмосковья, которые касаются названий объектов в сфере утилизации мусора и проведения публичных слушаний по проектам генпланов поселений, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроектом «О внесении изменений в закон Московской области «О генеральном плане развития Московской области» уточняется наименование объектов местного значения в сфере утилизации и переработки ТБО, серии их отображения в документах территориального планирования муниципальных обращений, приводится в соответствие с нормами кодекса порядок подготовки документации по подготовке территории», - сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

В пояснительной записке уточняется, что также законопроектом предусматривается проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов; исключаются положения о создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального района, городского округа.

Законопроект в трех чтениях поддержали большинство депутатов.